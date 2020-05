Carnet noir

L'ancien président d'UBS Marcel Ospel est décédé

Figure emblématique de la banque suisse dans les années 2000, le Bâlois Marcel Ospel est mort à l'âge de 70 ans.

Marcel Ospel fut le président du conseil d'administration d'UBS entre 2001 et avril 2008.

L'ancien président de la banque UBS Marcel Ospel est décédé à 70 ans des suites d'un cancer. Hanspeter Hammel, un proche, a confirmé à Keystone-ATS l'information donnée par la veuve. Le Bâlois fut le président du conseil d'administration d'UBS de 2001 à avril 2008. Sa direction à la tête de la banque est caractérisée par une course à la taille dont les effets se révéleront lors de la crise des subprimes.

Marcel Ospel s'est hissé au sommet de la grande banque. Né à Bâle le 8 février 1950, il arrive à la Société de Banque Suisse (SBS) en 1977 et ne la quitte qu'une fois entre 1984 et 1987, pour rejoindre la banque d'investissement Merrill Lynch. Il contribue ensuite à la fusion de la SBS avec l'Union de Banques Suisses pour former UBS, en 1998.