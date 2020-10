Césarienne en urgence

Six ans après les faits, l'anesthésiste doit répondre d'«homicide involontaire», un délit punissable de trois ans de prison maximum. Sous contrôle judiciaire, elle vit chez ses parents en Belgique.

Décédée sans voir son bébé

Alors que le bébé était extrait vers 22h20, tout avait basculé. «Xynthia va se mettre à bouger, se réveiller, elle vomit. Elle se débat et réussit à s'arracher le tube», a relaté le major de gendarmerie dans sa déposition devant le tribunal. D'après les témoignages confirmés par une expertise, le médecin, en poste depuis une dizaine de jours, avait intubé les voies digestives, au lieu des respiratoires.

Puis le médecin avait utilisé un ballon non relié à de l'oxygène au lieu du respirateur du bloc, qu'elle ne savait pas utiliser. La jeune Britannique était décédée quatre jours plus tard des suites d'un arrêt cardio-respiratoire, sans voir son bébé, sain et sauf.