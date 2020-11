France : La médecin ivre dont la parturiente est morte enfin jugée

Une anesthésiste, licenciée pour faute grave en Belgique, avait été embauchée dans le sud-ouest de la France où une femme de 28 ans était morte en couche, par sa faute.

Alcoolique chronique, la médecin de 51 ans risque un maximum de 3 ans de prison pour homicide involontaire, et une interdiction à vie d’exercer, pour avoir «piétiné le serment d’Hippocrate, le serment de soigner», selon les mots de la procureure au procès le 9 octobre.

Son alcoolisme ne lui a pas été reproché en soi, mais pour le ministère public, en tant que médecin elle ne pouvait ignorer la menace qu’elle représentait en entrant au bloc en état d’ébriété, ce qui l’avait conduite à une série de «négligences et imprudences».

«Sa responsabilité est pleinement assumée et intégrée», a soutenu devant le tribunal correctionnel son avocat Antoine Vey, jugeant cependant la prison inefficace.

«Au bloc, c’était Bagdad»

Ce soir du 26 septembre 2014, alors qu’elle était censée être sous anesthésie générale, la patiente, ventre ouvert, avait commencé à s’agiter, vomissant et hurlant «Ca fait mal! Ca fait mal», jusqu’à s’extuber. Au bloc, «c’était Bagdad», décrira une infirmière.

L’enquête a révélé que l’anesthésiste avait intubé non pas les voies respiratoires mais les voies digestives. En outre, l’anesthésiste avait utilisé un ballon d’oxygène manuel au lieu du respirateur pour ventiler sa patiente en détresse.

Six ans plus tard, elle s’est dite «sincèrement désolée», mais refuse de porter «seule le poids de ce drame». L’enquête avait également recherché d’autres responsabilités.

Dix jours avant les faits, Helga W. avait été recrutée à Orthez via une agence de placement sans vérification sur son parcours. Or en Belgique, elle venait d’être licenciée, en 2013 et 2014 pour faute grave en lien avec son addiction.