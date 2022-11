LIVE Coupe du monde: L'Angleterre et les Etats-Unis se neutralisent

Côté anglais, on reste prudent. «On sait qu’on va affronter une équipe extrêmement motivée et peut-être encore plus motivée à cause de certains titres (de presse) provocateurs, a prévenu Gareth Southgate en conférence de presse d'avant-match. Mais on a beaucoup de respect pour nos adversaires. Est-ce qu’on a déjà battu les Etats-Unis dans une grande compétition? Non, donc demain on doit écrire l’histoire.»