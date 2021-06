1/8e de finale Euro 2020 - L'Angleterre veut sa revanche

A Wembley ce soir, les Anglais de Southgate veulent faire oublier la terrible défaite de sa nation en 2010 à la CDM. Lampard avait marqué un but, annulé ensuite à tort et les Three Lions avaient dominé la rencontre en termes de tirs et de possession de balle. Cette scène du but refusé a fait scandale en Europe et a fortement poussé les autorités du football à amener le fameux VAR.