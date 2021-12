Trafics : L'anguille est plus lucrative que la drogue

Le déclin mondial des populations d’anguilles et les moyens mis en place pour les sauver ont favorisé le braconnage et fait émerger un immense marché noir.

Un quart au marché noir

Environ 23% des civelles européennes sont exportées illégalement chaque année vers l’Asie, et principalement vers la Chine, selon l'ONG Sustainable Eel Group (SEG). Elle se base sur l’estimation scientifique de 440 tonnes de civelles arrivant chaque année sur les côtes européennes depuis l’océan Atlantique et les données de l’agence européenne de police criminelle Europol, selon lesquelles 100 tonnes ont été exportées illégalement vers l’Asie en 2018. Pour son président, Andrew Kerr, il s’agit du «plus grand crime contre la faune de la planète.»

Prix multiplié par 100

«Un pêcheur européen touche environ 0,1 euro» par civelle, explique M. Kerr. «Arrivées à Hongkong, chacune vaut 1 euro, et après avoir été mise en aquaculture pendant un an dans un élevage chinois, une anguille vaut 10 euros, soit au total une multiplication par 100 de son prix en l’espace d’un an. Le profit est plus gros que pour le trafic de drogues, d’humains et d’armes.»