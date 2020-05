Coronavirus

L'antiviral remdesivir autorisé aux États-Unis

Le médicament pourra être utilisé par les hôpitaux américains pour traiter les malades du Covid-19.

«Il est raisonnable de penser que le remdesivir puisse être efficace contre le Covid-19 et que, étant donné qu'il n'existe pas de traitements alternatifs adéquats, approuvés ou disponibles, les avantages connus et potentiels pour traiter ce virus sévère et mortel sont supérieurs aux risques connus et potentiels posés par l'utilisation du médicament», a déclaré la FDA.