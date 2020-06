Coronavirus en Suisse

L'app SwissCovid sera téléchargeable dès jeudi

La population pourra se procurer l’application de traçage de contacts. SwissCovid est gratuit et son utilisation facultative.

L’app enregistre un contact étroit, soit de moins de 1,5 mètre et de plus de 15 minutes.

L'application complète le traçage classique des contacts utilisé par les cantons. Elle aidera à interrompre les chaînes de transmission. SwissCovid est gratuit et son utilisation facultative. Mais le Conseil fédéral recommande à la population de la télécharger.

L'application fonctionne grâce à la technologie bluetooth. Elle mesure anonymement la durée et la distance par rapport aux autres téléphones portables. Elle enregistre un contact étroit, soit de moins de 1,5 mètre et de plus de 15 minutes.