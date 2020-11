Mais l’appel ne semble pas avoir convaincu les internautes. La grande majorité des commentaires sont négatifs. Nombreux sont ceux qui reportent la faute sur le Conseil fédéral, qui aurait tardé à prendre les bonnes mesures. Un internaute écrit ainsi: «A vous entendre on dirait que c'est la faute du peuple suisse que le Covid se soit propagé. Mais non, c'est vous, l’OFSP et le gouvernement! Vous êtes coupables de ce qui se passe. (…) Si, depuis le début vous aviez mis des règlementations, nous n'aurions pas autant de morts. (…) Vous êtes des incapables!» Un autre affirme: «N'importe quoi vos mesures! Chaque canton fait ce qu’il veut…L'argent avant tout. Economie, économie, économie.»

Malgré tout, certains prennent la défense d’Alain Berset et de l’OFSP, même s’ils sont clairement minoritaires: «Toujours des critiques. On confine, ça plaît pas. On confine pas, ça ne plaît pas non plus! Moi je n’aimerais pas être à la place du Conseil fédéral. Toutes ces décisions ne doivent absolument pas être faciles à prendre. Courage à eux!»