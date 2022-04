Guerre en Ukraine : L'appel désespéré des combattants de Marioupol

Des militaires ukrainiens ont imploré les alliés d’utiliser la procédure d’extraction pour les sortir du champ de bataille.

«L’ennemi est dix fois plus nombreux que nous», a déclaré Sergueï Volyna, un commandant de la 36e brigade de la marine nationale, retranchée dans le vaste complexe sidérurgique d’Azovstal à Marioupol (sud-est de l’Ukraine), assiégé par les forces russes. «Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d’utiliser la procédure d’extraction et de nous emmener sur le territoire d’un pays tiers», a-t-il ajouté.