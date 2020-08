Coronavirus

L'appétit pour les livraisons de repas ne rassasie pas Uber

La plateforme de réservation de voiture a vu son chiffre d’affaires chuter de 29% en un an suite aux mesures de confinement liées au Covid-19. Les livraisons de repas à domicile ne lui ont pas permis de sortir des chiffres rouges.

Son chiffre d'affaires a perdu 29% en un an, à 2,2 milliards de dollars (environ 2 milliards de francs), à cause de l'effondrement de la demande pour des trajets en voiture, lié aux mesures de confinement et à l'annulation de la plupart des évènements et voyages.