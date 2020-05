Choc au sommet en Bundesliga

L'apprenti Haaland face à un test grandeur nature

Le «Klassiker» Dortmund-Bayern propose mardi (18h30) un duel galactique entre les deux meilleurs buteurs de Ligue des champions cette saison: Haaland contre Lewandowski.

Incroyable symétrie, l'apprenti norvégien et le maître polonais ont tous les deux marqué cette saison 41 buts en 35 matches, toutes compétitions confondues. Mais si on ne présente plus Lewandowski (31 ans) au Bayern Munich, son jeune rival (19 ans) n'est en revanche apparu au firmament du foot européen qu'à l'automne 2019. Malgré la différence d'expérience et d'âge, les deux hommes ont bien des points communs.

Des statistiques record

Les deux accumulent cette saison les statistiques exceptionnelles. En Ligue des champions, pour l'instant interrompue au stade des 8e de finale, Lewandowski domine le classement des buteurs avec 11 réalisations. Haaland le talonne avec 10 buts, huit pour le RB Salzbourg en automne et deux avec Dortmund contre le Paris SG en 8es de finale (il ne marquera plus, le BVB étant éliminé).

Des exploits mémorables

Haaland, lui, est le premier joueur âgé de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de Champions League. En septembre, il est devenu à 19 ans et 58 jours le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition. Seules les légendaires Raul et Wayne Rooney avaient réussi à être plus précoces! Son triplé et ses deux doublés pour ses trois premiers matches en Bundesliga en janvier ont aussi suscité une véritable folie en Allemagne.