Réalité augmentée - L'après-pandémie ne plaît pas aux fans de Pokémon Go

Des fans de «Pokémon Go» ne sont pas contents. L’un des ajustements apportés au célèbre jeu de réalité augmentée durant la pandémie pour l’adapter aux mesures de confinement ne sera pas conservé: l’augmentation de 40 à 80 mètres de la distance d’interaction avec les PokéStops (lieux permettant de récupérer divers objets et ressources) et les Arènes (lieux où les dresseurs peuvent combattre) sera abandonnée pour revenir à la distance initiale. Ce retour à la normale fait grincer des dents au sein de la communauté qui s’était habituée au changement.

Une pétition demandant à l’éditeur Niantic Labs de conserver l’augmentation de la distance d’interaction avec les PokéStops et les Arènes a ainsi été lancée sur le site change.org . Elle a récolté près de 70’000 signatures, à l’heure de la rédaction de cet article. «Ils avaient précédemment déclaré que ce changement serait permanent, mais ils sont revenus sur leur parole. Faites-leur savoir que l’augmentation de la distance d’interaction était l’un des meilleurs changements qu’ils aient jamais fait, rendant le jeu plus sûr et plus accessible pour tous», écrit l’initiateur de la pétition.

«Pour être honnête, il n’y avait aucun souci avec la portée de 40 m car nous n’avions «pas le choix» et on faisait avec. Depuis le passage à la portée de 80 m un nouveau confort et une habitude se sont installés, revenir en arrière semble inutile actuellement et va réduire le plaisir», estime, quant à lui, un utilisateur de Twitter après avoir lancé un sondage, écrit Numerama. Le site spécialisé rapporte aussi le commentaire sur Reddit d’un autre joueur: «Je suis handicapé et je peux rarement sortir de chez moi. Réduire les bonus va avoir un gros impact sur moi», déplore un certain HyperJCT.