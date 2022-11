Qatar 2022: L'Arabie Saoudite fait tomber d'entrée le favori argentin

Qatar 2022 : Sensation: l’Argentine battue par l’Arabie saoudite

Les spectateurs du stade de Lusail, le plus grand du Qatar avec ses 80’000 places, ont ainsi assisté à l’une des plus grosses surprises de l’histoire de la compétition.

Le record attendra…

Et à voir l’explosion de joie des Saoudiens au coup de sifflet final, on imagine qu’eux non plus n’avaient pas rêvé pareil exploit.