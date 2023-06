Football: L'Arabie saoudite vise ces dix stars

Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kanté, Angel Di Maria et Roberto Firmino font aussi partie des cibles évoquées pour rejoindre la Saudi Pro League, selon une source proche des négociations.

Au total, les autorités saoudiennes sont «en contact avec plus de 10 joueurs, dont beaucoup ont gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions, pour qu’ils rejoignent le championnat saoudien la saison prochaine», a-t-elle déclaré. «En plus de recevoir des offres assez lucratives», ils joueraient «dans un championnat très compétitif», a argué cette source, ajoutant que l’objectif était de «conclure la plupart des accords» avant le début de la prochaine saison, le 11 août.

Un responsable du gouvernement saoudien a également déclaré à l’AFP que les autorités menaient des négociations avec des «joueurs de classe mondiale». «L’objectif est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d’élever le niveau des clubs saoudiens», a-t-il affirmé.

S’agissant de Messi et Benzema, des responsables saoudiens sont à Paris et Madrid pour tenter de conclure des accords, selon plusieurs sources et articles de presse.