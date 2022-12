LIVE Coupe du monde: L'Argentine de Messi se frotte à l'Australie

Bonsoir à toutes et à tous! Soyez les bienvenus sur notre site internet et notre app' mobile pour suivre ce second huitième de finale de la coupe du monde au Qatar entre la sélection argentine et une des surprises de la compétition, à savoir l'Australie. Le coup d'envoi sera donné par Monsieur Marciniak à 20h au Ahmad Bin Ali Stadium d'Al Rayyan.