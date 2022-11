LIVE Coupe du monde: Toujours pas de but entre l'Argentine et le Mexique

C'est l'heure du thé ! Cette première période a mis en évidence la crispation des Argentins et un manque d'idée total. Un apport inexistant des latéraux et des joueurs offensifs battus dans les duels. Les Mexicains, quant à eux, font le match qu'ils souhaitaient faire, en bloquant l'Argentine et évoluant en contre. Un bien triste match quand on sait son importance.