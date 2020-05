Amazonie

L'armée brésilienne en renfort face à la déforestation

Après une année 2019 record, la situation en Amazonie est inquiétante, alors que la saison sèche ne débute que fin mai.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a autorisé jeudi l'envoi de l'armée pour lutter contre la déforestation et les incendies en Amazonie. Ces fléaux semblent progresser encore plus qu'en 2019, année de tous les records.

La première année au pouvoir de Jair Bolsonaro avait été marquée par un nombre jamais vu d'incendies qui avaient dévasté d'immenses zones de la plus grande forêt tropicale du monde et attiré un flot de critiques de la communauté internationale sur le Brésil. Si la saison sèche, qui s'accompagne d'une hausse du nombre d'incendies et d'une forte avancée de la déforestation, ne commence qu'à la fin mai, les signaux sont déjà au rouge pour cette année.