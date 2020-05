Madagascar

L'armée livre une potion qui protège du Covid-19

La mixture à base de plante est un traitement efficace contre le paludisme et les autorités affirment que des patients atteint du Covid-19 ont été guéris par cette tisane.

Cette boisson, conçue par l'Institut malgache de recherche appliquée (Imra), est préparée à base d'armoise, une plante à l'efficacité prouvée contre le paludisme. «On a fait des tests, deux personnes sont maintenant guéries par ce traitement», a affirmé en début de semaine M. Rajoelina. «Cette tisane donne des résultats en sept jours (...). On peut changer l'histoire du monde entier», a-t-il lancé.

Mardi, c'était au tour de militaires de défendre sur un plateau de la télévision nationale la boisson, lui accordant cette fois-ci des qualités non pas de guérison mais de prévention. «Il n'y a pas de médicament remède direct contre le coronavirus», a expliqué un médecin de l'armée, le colonel Willy Ratovondrainy. «Mais la seule solution jusqu'ici c'est le renforcement de l'immunité. Et ce remède traditionnel renforce l'immunité», a-t-il insisté.

Son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a pourtant fait l'objet d'aucune étude scientifique publiée. Et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé qu'il n'existait pour l'heure «aucune preuve que des médicaments actuels puissent prévenir ou guérir la maladie», reconnaissant cependant que des «remèdes traditionnels (...) peuvent soulager des symptômes du Covid-19».

A Madagascar, pays très pauvre de l'océan Indien, la population, qui se soigne régulièrement à base de plantes, a accueilli à bras ouverts la distribution inattendue et gratuite de la tisane «Covid-Organics». «On a hâte d'en prendre depuis qu'on a vu à la télévision le président Rajoelina en boire», explique Jean-Louis Rakotonandrasana, 58 ans, tireur de charrette, après avoir reçu sept sachets de tisane.

Interdit aux femmes enceintes

«Je trouve ça génial que ce soit le médicament qui vienne aux gens et non l'inverse», se réjouit aussi Dominique Rabefarihy, mère de famille, avant de répéter le mode d'emploi donné par les militaires. «Un sachet pour quatre litres d'eau, à prendre à raison de deux verres par jour pour un adulte, et un verre pour les enfants. C'est interdit pour les femmes enceintes.»