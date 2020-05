Coronavirus

L'armée quitte les EMS neuchâtelois

L’engagement des soldats sanitaires qui ont apporté leur soutien face au Covid-19 dans sept résidences du canton prendra fin ce dimanche.

Quant au soutien de la protection civile, il ne sera plus nécessaire d'ici juin. Au total, quelque 50 personnes sont intervenues dans 15 EMS. Ces deux formes d'engagements ont permis de décharger les équipes de soins et d'accompagnement des EM et d'offrir plus de temps aux résidents, a souligné le canton de Neuchâtel.