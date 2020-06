Hongrie

L'armée recrute parmi les chômeurs du coronavirus

Enfiler un treillis est devenu attirant pour les jeunes Hongrois fragilisés par l'impact économique de la pandémie de Covid-19.

Stabilité, sécurité de l'emploi: enfiler un treillis est devenu soudainement attirant pour Peter Kamondai, 27 ans, qui venait de démarrer une activité de kinésithérapeute compromise par l'incertitude dans laquelle a plongé l'économie mondiale. «Ma femme va bientôt avoir un bébé et le confinement ne m'a donné aucune chance de me lancer», explique-t-il à l'AFP, crâne rasé, sur un terrain d'entraînement situé près de Györ, à 120 kilomètres à l'ouest de Budapest.

Un responsable du Ministère de la défense avançait la semaine dernière le chiffre de «2500 postulants, dont 900 ayant entamé la formation», grâce à une procédure d'intégration récemment simplifiée par le gouvernement pour être plus rapide.

Les prévisions économiques sont alarmistes pour ce pays d'un peu moins de dix millions d'habitants, comme pour le reste de l'UE. L'économie hongroise, qui se portait très bien avec 4,9% de croissance en 2019 et un chômage quasi nul, pourrait se contracter de 8% cette année, voire de 10% en cas de seconde vague significative de coronavirus, selon l'OCDE.

Le chômage est mal indemnisé: entre 200 et 350 euros mensuels en fonction du dernier salaire, pendant trois mois au maximum. Le gouvernement conservateur dit s'efforcer de construire une «société basée sur le travail», pas sur les aides.

Projet de société

Très visible au plus fort de la lutte contre l'épidémie, où elle a été envoyée en renfort pour faire tourner des hôpitaux et des entreprises, l'armée fait aussi partie de la solution pour surmonter les difficultés à venir: le gouvernement a inclus les professions militaires dans le plan de relance national qui repose aussi sur les embauches dans les entreprises d'Etat et une politique de travaux publics. «Beaucoup de candidats pensaient déjà devenir soldat», affirme Nandor Major en gardant un oeil sur ses troupes sur le camp près de Györ. «Le virus les juste a poussés à franchir le pas», affirme-t-il.