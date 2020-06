Centrale nucléaire au bord du Rhin

L'arrêt définitif de Fessenheim a débuté lundi

L'arrêt est célébré comme une victoire par les antinucléaires mais vécu comme un crève-coeur par les salariés et les habitants.

Installée en bordure du Rhin, près de l'Allemagne et de la Suisse, la plus vieille centrale de France livre ainsi ses derniers watts, point final après des années de remous, de débats et de reports de son arrêt.

«Une étape, pas un aboutissement»

Démantèlement de 15 ans

Victoire pour les antinucléaires français, allemands et suisses, dont certains ont milité pendant des décennies contre Fessenheim, cette fermeture suscite au contraire la colère des salariés de la centrale et de la plupart des 2500 habitants de la bourgade éponyme. Seuls soixante salariés EDF resteront pour conduire son démantèlement vers 2024. Fin 2017, ils étaient encore 750, auxquels il convenait d'ajouter 300 prestataires.

Trou d'air économique

Quant aux habitants de ce village autrefois modeste, ils ont vécu pendant des décennies grâce aux importantes retombées économiques et fiscales de cette installation et craignent un grand trou d'air économique : aucun projet n'est officiellement arrêté pour l'après-Fessenheim. Fermer la centrale, alors qu'elle «est en bon état de marche et a passé tous les tests de sécurité», est «absurde et incompréhensible», s'énerve le maire Claude Brender.