Genève

L'art de la reliure s’expose à la Fondation Bodmer

Le musée situé à Cologny (GE) consacre cet été une exposition aux reliures de prestige.

Une cinquantaine de livres, datant du XVIe siècle jusqu'à notre époque, attendent le visiteur pour un parcours en forme de «coups de coeur», indique la fondation. Cette dernière a souhaité montrer d'autres facettes du livre. Le spectateur découvre ainsi un objet avec une densité, un format, une beauté et une odeur.

Reliures dorées et mosaïquées

L'exposition est découpée en neuf parties. Des Bibles de la Réforme et Contre-Réforme sont exposées. L'une d'elles date de 1494 et possède une reliure à l'honneur de Martin Luther, père fondateur de la Réforme.

Le spectateur peut observer des livres de la Renaissance décorés de reliures dorées et mosaïquées. Ils étaient destinés aux papes ou encore aux rois et reines de la maison de France sous Louis XIV et Louis XV.