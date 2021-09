Zurich : L'artiste chinois Ai Weiwei indésirable au Credit Suisse

Le No 2 bancaire helvétique souhaite fermer un compte bancaire de l'artiste, a déclaré le dissident, très critique vis-à-vis du gouvernement chinois.

Le Credit Suisse veut fermer le compte bancaire de la fondation de l'artiste chinois Ai Weiwei. La banque l'a informé au printemps, comme l'écrit l'artiste sur le site Artnet. Selon Ai Weiwei, la banque a invoqué comme raison une interview qu'il a accordée à «20 Minuten», dans laquelle il critiquait la Suisse en parlant de «l'État le plus hypocrite du monde» et de ses banques, comme étant des larbins de la Chine. Il avait notamment accusé la Suisse de faire semblant d'être neutre tout en profitant des crimes des autres. Il avait également reproché au peuple suisse de voter de plus en plus contre l'immigration.