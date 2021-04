Policière tuée en France - L'assaillant n'était «ni particulièrement religieux ni pieux»

Policière tuée en France : L'assaillant était dépressif, dit sa famille en Tunisie

Vendredi, une policière est décédée après une attaque au couteau dans un commissariat de Rambouillet. Le meurtrier, un Tunisien, a été abattu par un policier.

Un rideau en tissu blanc et marron a été baissé devant la porte d'entrée. En apprenant vendredi que son fils venait de tuer à coups de couteau une policière non armée, la mère de Jamel Gorchene, 36 ans, a été hospitalisée. «On n'a rien à dire», explique tristement sa soeur, déclinant toute interview.

«Nous sommes sous le choc»

Après avoir obtenu un diplôme de technicien en mécanique, Jamel Gorchene était parti en France en 2009. Inconnu de la police française, il travaillait comme chauffeur en région parisienne et avait été régularisé récemment. Sa famille en Tunisie habite une maison simple d'un étage, aux murs récemment blanchis, dans un quartier de construction récente où les bâtisses de briques rouges et ciment alternent avec des terrains vagues jonchés de sacs plastique et gravats.

«Une victime»

Le père de Jamel, Salem, 70 ans, retraité, a été ouvrier de construction à Nice et continue à faire les allers et retours entre la Tunisie et la France, selon Noureddine. Il est actuellement en garde à vue et entendu par la police française. Selon des policiers à M'saken, qui décrivent une famille «sans problème», Jamel était resté en contact ces derniers temps avec un cheikh qui avait tenté de l'apaiser via des invocations religieuses.