L'assignation d'un requérant à un centre est légale

Un requérant libyen enregistré sous trois identités différentes contestait son placement aux Verrières (NE), où étaient regroupés les cas perturbateurs.

L'homme a recouru contre cette assignation estimant qu'elle équivalait à une détention et qu'il était privé de sa liberté personnelle. Il s'est plaint en particulier des modalités telles que le couvre-feu, les restrictions des visites, les horaires de repas et de sortie, l'attribution de tâches ménagères et d'un dortoir ainsi que de la surveillance par des agents de sécurité.