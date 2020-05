Judo

L'astuce de Riner pour ne pas prendre de poids

Le double champion olympique a trouvé la parade pour ne pas céder à la tentation alimentaire durant le confinement.

Le double champion olympique de judo chez les plus de 100 kilos doit veiller à ne pas prendre trop de poids durant le confinement qui dure depuis plusieurs semaines. Pas évident lorsque l'on est un géant (2 m 04 et un poids variant entre 130 et 139 kilos) et que l'on vit en famille avec des enfants qui, eux, ont droit à une alimentation bien moins stricte que celle d'un champion olympique.