Ligue des Champions: Freuler est expulsé et Zapata sort sur blessure pour l'Atalanta

Les Italiens font parties des équipes les plus attractives du championnat national, inscrivant chaque année un nombre de buts record, et semblent aujourd'hui, et malgré leur classement, plus que jamais près à assumer leur rôle d'équipe en forme sur la scène européenne. En effet, l'ascension de l'Atalanta jusqu'en quart de finale la saison passée faisait office de surprise, mais si elle venait à récidiver n'en serait plus unr cette fois-ci tant l'équipe affiche une maîtrise de jeu remarquable. Le Real est bel et bien attend de pied ferme à Bergame.