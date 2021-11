Kosovo - L'attaque d'un bus scolaire à l'arme de guerre fait 3 morts

Kosovo : Trois morts, dont deux enfants, dans l’attaque d’un bus scolaire

Le tireur armé d’un fusil-mitrailleur AK47 a ouvert le feu vendredi sur car scolaire dans les environs de Gllogjan dans le centre du Kosovo.

La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a condamné l’attaque et appelé la police à retrouver ses auteurs le plus rapidement possible pour les remettre à la justice. «Attaquer un bus avec des élèves est un coup porté à la sécurité et à l’ordre», a-t-elle posté sur Facebook.