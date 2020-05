Royaume-Uni

L'audience d'extradition de Julian Assange reportée

Le fondateur de WikiLeaks a demandé, lundi à Londres, plus de temps pour préparer sa défense. La juge a accepté sa requête.

Julian Assange est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700'000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines.

A l'issue d'une première semaine d'audiences en février, la justice britannique avait suspendu cet examen jusqu'au 18 mai. Lors d'une audience de procédure lundi, la juge Vanessa Baraitser a accédé à la demande de la défense de Julian Assange de disposer de plus de temps pour se préparer. Elle a ainsi repoussé la date de la reprise.

L'Australien, qui n'a pas assisté à l'audience de lundi, reste détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres.