C'est ça aussi, une Coupe du monde... Une partie entre la Tunisie, 30e équipe au classement de la FIFA, contre l'Australie, une formation classée au 38e rang - respectivement 37e et 42 dans la hiérarchie ELO, sans doute plus représentative -, qui donne des frissons en début d'après-midi. Pas pour le niveau technique - un peu douteux -, mais pour l'intensité, l'engagement, l'envie sur le pré et aussi l'ambiance mise par les dizaines de milliers de supporters tunisiens et des fans océaniens extraordinaires.