Allemagne : L'auteur d'une attaque au couteau placé en hôpital psychiatrique

L'homme de 34 ans qui a fait quatre blessés vendredi dans une université allemande a été hospitalisé samedi dans un établissement spécialisé.

Entre la vie et la mort

Une professeure adjointe de trente ans agressée alors qu’elle assistait à une conférence, est actuellement entre la vie et la mort. «Les médecins n’ont pratiquement plus d’espoir qu’elle s’en sorte», a-t-il dit. Auparavant, il avait poignardé au ventre à huit reprises une étudiante de 22 ans qui a dû être opérée en urgence, mais dont les jours ne sont pas en danger. Les deux autres victimes, un homme de 22 ans et une autre jeune femme du même âge, ont été moins grièvement touchés, a-t-il détaillé.