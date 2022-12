Neuchâtel: L'auteur de l'attaque à l’acide condamné à 6 ans de prison

Laurie a déménagé et n’habite plus dans cette rue de Neuchâtel.

La procureure avait requis sept ans et quatre mois de prison, assortie d’une expulsion du territoire suisse d’une durée de dix ans à l’encontre de l’Afghan né en Iran et entré en Suisse à 14 ans, une peine englobant un supposé brigandage à la barre de fer commis à Bienne contre le patron d’un établissement public.

La méthode utilisée est apparue «particulièrement odieuse». Reconnu coupable de lésions corporelles graves, le prévenu écope de quatre ans de prison pour l’attaque à l’acide, d’un an de prison pour la tentative qui a échoué la veille et de quinze mois pour le brigandage de Bienne. Total: 6 ans et trois mois. Détenteur d’un permis F, il n’est pas «renvoyable». Deux indemnités l’une de 35’000 francs et l’autre de 13’150 francs ont été allouées à la victime.