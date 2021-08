États-Unis - L'Autopilot de Tesla sous les phares des autorités

États-Unis : Ouverture d’une enquête sur l’assistant à la conduite de Tesla

Après une série de 11 accidents, les autorités américaines ont annoncé lundi vouloir analyser les systèmes d’Autopilot sur les modèles Y, X, S et 3 mis sur le marché entre 2014 et 2021.

«Dans le cadre de la mission de sécurité de l’agence et afin de mieux comprendre les causes de certains accidents liés à Tesla, la NHTSA ouvre une enquête préliminaire sur les systèmes d’assistants à la conduite (Autopilot) et les techniques mises en place pour surveiller, assister et faire respecter l’engagement du conducteur dans la conduite pendant son utilisation», a indiqué un porte-parole de l’agence américaine NHTSA dans une déclaration transmise à l’AFP.

L’enquête va porter sur les Model Y, X, S et 3 de la marque américaine, mis sur le marché entre 2014 et 2021, ayant entraîné la mort d’une personne et 17 blessés. Les onze accidents évoqués par l’agence américaine de la sécurité routière se sont produits entre janvier 2018 et aujourd’hui et ont eu lieu notamment en Californie, en Floride, dans le Michigan, et au Texas, détaille l’agence dans un document.