Rome : L'avenir de Telecom Italia au centre de querelles politiques

L'opérateur transalpin est convoité par le fonds américain KKR, ce qui ébranle la fragile coalition au pouvoir. Le Premier ministre parle d'une décision à prendre «d'une extrême importance».

L'ombre de… Zemmour

Au-delà des querelles politiques, le gouvernement ferait mieux «d’évaluer les projets d’investissement de KKR et sa capacité à améliorer les infrastructures», juge Massimo Colombo, professeur d’économie de l’innovation à l’École polytechnique de Milan. «KKR a des chances de convaincre le gouvernement italien du bien-fondé de ses projets et pourrait s’avérer plus efficace que Vivendi, qui a une grande part de responsabilité dans le déclin de Telecom Italia et notamment la baisse de son titre boursier», a-t-il déclaré à l’AFP.