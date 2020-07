France

L'avocate et figure féministe Gisèle Halimi s’est éteinte

Au lendemain de son 93e anniversaire, Gisèle Halimi, qui a voué sa vie à la cause des femmes, est décédée «dans la sérénité» à Paris.

L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes et au droit à l'avortement, est décédée mardi, au lendemain de son 93e anniversaire, a annoncé sa famille.