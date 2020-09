Rentrée en Grèce : L'«échec catastrophique» des masques fournis à l’école

Les autorités grecques ont distribué gratuitement des masques pour les écoliers le jour de la rentrée. Mais ils sont loin d'être à la bonne taille.

La taille des masques était «trop grande dès le début», a expliqué à la chaîne Open TV Yiannis Stathopoulos, dont l’entreprise a remporté l’appel d’offre pour la confection et la livraison de 500’000 masques.

La commande portait sur des masques de 10 cm sur 18 cm pour les enfants âgés de moins de 10 ans, et des modèles de 12 cm sur 22 cm pour les élèves plus âgés et les enseignants.