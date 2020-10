E-sport : L'école de recrue n'a pas empêché un exploit majeur

Le Genevois Senpai Rekt a remporté samedi son 4e titre suisse de «Clash Royale» malgré une préparation tronquée.

-Le format était très rapide, vu qu'il s'est déroulé en best of 5 et non en best of 7. L'ambiance était aussi spéciale vu qu'il y avait peu de public à cause du Covid. Du coup, il n'y avait que des passionnés du jeu. Mais je savais que ma famille en Inde suivait ma finale, même si elle ne comprend rien au jeu!