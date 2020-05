Hockey

L'école de recrues en attendant la NHL

Nico Hischier, le joueur des New Jersey Devils, profite de l'arrêt du championnat de NHL pour effectuer son service militaire à Macolin avec les athlètes d’élite.

Comme un camp d’entraînement

«Les infrastructures sont idéales pour ma préparation, souligne Hischier. J’ai tout à disposition, que ce soit la salle de force, des pistes de course, des salles de sport. Pour s’entraîner, c’est parfait. Nous sommes plusieurs hockeyeurs et c’est très stimulant de travailler ensemble. Nous sommes tous très compétitifs, nous nous lançons souvent des petits défis à l’entraînement. La dynamique est excellente. Il y plusieurs joueurs avec qui j’ai joué ou que j’ai affronté, et cela fait du bien de revoir plusieurs amis que je n’avais plus vu depuis un certain temps.»