Coronavirus

L'économie brésilienne pourrait «s'effondrer»

Le Brésil voit sa courbe de contamination du Covid-19 progresser à un rythme très inquiétant et compte 9146 décès.

Le Brésil pourrait être confronté dans un mois à un «effondrement de [son, ndlr] économie», avec des pénuries alimentaires, et à une «désintégration» sociale, a averti jeudi le ministre de l'économie Paulo Guedes. Le pays n'a pas encore atteint le pic de la pandémie.

«L'alerte est sérieuse», a dit le ministre. Jusqu'ici «le peuple a de l'argent en main», mais «d'ici à 30 jours, il se pourrait que les choses commencent à manquer sur les étagères [des magasins, ndlr], que la production soit désorganisée et que l'on entre dans un système non seulement d'effondrement de l'économie mais de désintégration sociale», a-t-il prévenu.

Soins intensifs saturés

«Nous connaissons le problème du virus et nous devons préserver des vies», a-t-il dit. «Mais il y a un problème qui nous préoccupe de plus en plus: [...] la question de l'emploi, de l'économie qui est à l'arrêt».