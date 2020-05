Insolite

L'Ecosse projette de dépénaliser le blasphème

Pour Edimbourg, le maintien de cette infraction, qui date de plus de 175 ans, «ne reflète plus le genre de société dans laquelle nous vivons».

Le gouvernement écossais a publié vendredi un nouveau projet de loi pour dépénaliser le blasphème, plus de 175 ans après les dernières poursuites de ce chef. Pour Edimbourg, le maintien de cette infraction dans la loi de lutte contre la haine et les discriminations, «ne reflète plus le genre de société dans laquelle nous vivons».