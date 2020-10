Les yeux rivés sur la Floride et la Pennsylvanie

Donald Trump, qui à 74 ans brigue un second mandat, a encore des chances de l’emporter le 3 novembre et la plus simple serait de s’imposer en Floride et en Pennsylvanie, deux Etats pivots qui peuvent basculer d’un camp à l’autre à chaque scrutin.

Chaque Etat a autant de grands électeurs que d’élus à la Chambre des représentants (un nombre qui dépend de leur population) et au Sénat (deux, nombre fixe dans tous les Etats). Excepté dans le Maine et le Nebraska, le collège électoral tout entier est alloué au vainqueur du vote populaire dans l’Etat.

La Californie, Etat le plus peuplé, en a 55 et le Texas 38. La Floride et New York en ont chacun 29 et la Pennsylvanie 20. Le vainqueur sera celui qui atteint la majorité simple de 270 grands électeurs.