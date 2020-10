Zurich : Employé de paroisse condamné pour abus sexuels

L’homme a été condamné par la justice zurichoise à six ans de prison pour avoir abusé sexuellement de trois enfants âgés entre 5 et 10 ans, dont sa propre fille.

Un employé d’une paroisse protestante zurichoise écope de six ans de prison pour avoir abusé sexuellement de trois enfants âgés entre 5 et 10 ans, dont sa propre fille. Récidiviste, il voit sa peine commuée en thérapie stationnaire en milieu fermé.

Dans son jugement rendu mercredi, la Cour n’a pas suivi le Ministère public qui réclamait 7 ans et demi de prison et l’internement simple du prévenu. Placé en thérapie stationnaire fermée, il ne sera toutefois libéré que lorsqu’il ne représentera plus un danger. Cette mesure est aussi appelée le «petit internement». La défense demandait, elle, une peine limitée à deux ans avec sursis.

Prémédité et planifié

Ancien animateur et clown dans le milieu scolaire, l’employé de paroisse a abusé de sa fille, alors qu’elle avait entre 5 et 6 ans au moment des faits. Il en a fait de même avec son beau-fils âgé de 10 ans et un garçon du même âge, membre du chœur d’enfants de la paroisse. Les faits reprochés remontent aux années 2009 et 2018.