Selon l’ Office fédéral de l’énergie, les toits et les façades des maisons en Suisse pourraient produire 67 TWh d’électricité solaire par an. FREI

Avec l'adoption de la Stratégie énergétique 2050, la Suisse s'est engagée sur la voie d'un avenir énergétique afin que l'énergie soit utilisée plus efficacement et produite de manière plus durable et cela indépendamment des sources étrangères. D’ici à 2035, la consommation énergétique moyenne en Suisse par personne doit être réduite de 43% par rapport à l’année 2000 , tout en portant à 14 , 5 térawattheures la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse et la géothermie. L'objectif est de produire jusqu'à 24 TWh d'électricité à partir de ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables d'ici 2050. Avec les efforts en matière de protection du climat et de décarbonisation, le secteur de l'électricité gagne en importance. Cela signifie que si nous nous passons des combustibles fossiles tels que le pétrole – par exemple dans les domaines des transports et des bâtiments – les besoins en électricité augmenteront. Le développement des énergies renouvelables est la plus simple des mesures de protection du climat. Le soleil étant une source d'énergie inépuisable, l'énergie solaire , comme toutes les énergies renouvelables , est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et du climat que les combustibles fossiles.

Environ 60% de l'électricité consommée en Suisse aujourd'hui provient des énergies renouvelables, de l'hydroélectricité principalement. Les nouvelles énergies renouvelables ne représentent qu'une part marginale de la production électrique du pays. L'énergie solaire en particulier a un grand potentiel d'expansion en Suisse: l’ensoleillement annuel varie en fonction du site, de 1’050 à 1’550 kWh/m². En d’autres termes, les 41’285 km² de la Suisse reçoivent environ 200 fois plus de rayonnement solaire que la consommation totale d’énergie du pays. L’utilisation actuelle de la technologie photovoltaïque ne dépend que partiellement de l’intensité du rayonnement solaire. Les pays d’Europe qui exploitent le plus intensivement l’énergie solaire sont autant méridionaux (Grèce, Malte, Italie) qu’au centre du continent (Allemagne et Belgique). L' Office fédéral de l'énergie (OFEN) estime que les toits et les façades des maisons suisses pourraient produire 67 TWh d’électricité solaire par an. Cela signifie qu'une production d'énergie solaire 40 fois plus élevée qu'aujourd'hui serait possible.

14'000 nouveaux emplois dans les cinq prochaines années