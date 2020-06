Genève

L'engagement précieux des communes lors de la crise sanitaire

Les collectivités genevoises ont affecté une partie de leur personnel pour venir en aide aux plus vulnérables durant la crise du Covid-19.

Les 45 communes genevoises sont loin d'être restées inactives au plus fort de la pandémie de Covid-19. Le canton leur a demandé notamment d'apporter un soutien et du réconfort aux plus vulnérables, parmi eux les personnes âgées isolées. Lundi, un bilan positif a été tiré de l'opération.