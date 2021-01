Confusion sur les marchés : L'engouement pour l'app Signal profite à un «mauvais» Signal

Des investisseurs ont cru pouvoir profiter de la ruée sur l’app de messagerie concurrente de Whatsapp. Mais ils ont acheté des titres d’une entreprise dont le nom ressemble, mais qui n’a aucun rapport.

Mais les investisseurs qui ont cru profiter du formidable engouement pour l’app de messagerie Signal, concurrente de Whatsapp, en seront pour leurs frais. Car la firme Signal Advance, une petite société qui fournit notamment des dispositifs médicaux, n’a aucun lien avec l’app, qui est elle développée par la Signal Foundation, à but non lucratif et qui n’est donc pas cotée en Bourse.