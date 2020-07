Glisser sur un filin

L'engouement pour les tyroliennes va croissant en Valais

Cette année trois sites proposent aux touristes sanglés dans un baudrier de s'élancer dans le vide, dont Sion qui a misé sur une infrastructure éphémère.

Depuis mercredi dernier et jusqu'au 22 août, la ville de Sion permet aux aventuriers de s'adonner au plaisir de voler entre les deux châteaux de Valère et de Tourbillon. Monnayant la somme de cinq francs, tout un chacun peut se la jouer à la Icare sur 250 mètres. La sécurité en plus. C'est la deuxième année qu'une tyrolienne est installée sur ce lieu emblématique.

L'activité vise à rendre «la capitale valaisanne plus ludique et plus fun pour ceux qui y passent l'été», explique le président Philippe Varone à Keystone-ATS juste avant de sauter de la plateforme de départ. Depuis son ouverture le 22 juillet, environ 130 personnes par jour – 160 samedi – harnachées et casqués ont fait comme lui, explique Laurent, responsable de la tyrolienne, qui s'assure que chaque participant est bien attaché et connaît les règles de sécurité.