L'enquête sur l'attentat de Nice en 2016 est bouclée

Le 14 juillet 2016, un Tunisien avait foncé avec un camion sur la promenade des Anglais bondée, faisait 86 morts. Les juges antiterroristes ont terminé leurs investigations.

L'attentat avait fauché de nombreuses personnes, enfants et touristes étrangers compris, le soir de la Fête nationale française.

Cette décision ouvre un délai d'un mois pour les observations des parties et pour les réquisitions du parquet national antiterroriste, avant une décision finale des juges sur la tenue d'un procès, qui ne pourra pas avoir lieu avant 2022.

Le 14 juillet 2016, soir d'affluence et de feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, a fauché 86 vies, enfants, familles nombreuses et touristes étrangers, en 4 minutes, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Celui-ci étant mort, le procès portera sur la question des soutiens de son entourage. Huit personnes, dont quatre détenues, sont mises en examen dans cette enquête et une neuvième s'est suicidée en prison.