Football – Italie

L'entraîneur de Bergame était malade à Valence

Lors du match Valence-Bergame, en Ligue des champions le 10 mars, Gian Piero Gasperini était atteint par le Covid-19, a-t-il révélé dimanche.

Le coronavirus se propageait déjà en Europe et faisait des ravages dans le nord de l'Italie, notamment à Bergame qui a été l'une des villes les plus durement touchées par la pandémie. «C'était le 10 mars. Les deux nuits suivantes, j'ai peu dormi. Je n'avais pas de fièvre, mais je me sentais éreinté, comme si j'avais 40 de fièvre», raconte Gasperini, 62 ans. «Je ne peux pas m'en aller maintenant, j'ai tellement de choses à faire... je le disais en rigolant, pour alléger les choses. Mais je le pensais vraiment», témoigne l'entraîneur.