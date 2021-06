Euro 2020 - L'entraîneur turc espère «un miracle»

Euro 2020 : Pour l’entraîneur turc, il faudrait «un miracle» pour que son équipe passe

Avant d’affronter la Suisse, dimanche à Bakou, Senol Gunes a reconnu que son équipe n’était pas dans la meilleure des situations.

Senol Gunes et la Turquie ont encore des attentes, avant de rencontrer la Suisse.

Il faudra «un miracle» à la Turquie pour atteindre les huitièmes de finale de l’Euro, a jugé samedi son sélectionneur Senol Gunes. Dimanche, les Turcs affrontent la Suisse à Bakou, avec l’obligation de gagner pour prendre la troisième place et avoir une maigre chance d’être repêchés parmi les meilleurs troisièmes.

Les Turcs sont bons derniers du groupe A, avec deux défaites en deux matches, contre l’Italie et le Pays de Galles, et aucun but marqué.